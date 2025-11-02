ATELIER PARENT/ENFANT Chemin des Anciennes Tanneries Cazères

ATELIER PARENT/ENFANT

Chemin des Anciennes Tanneries CENTRE BIEN-ETRE SAJCARA Cazères Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

Date(s) :

2025-11-02

La balade d’Elia et le secret de l’automne

Un doux moment à partager entre parents et enfants pour découvrir les merveilles de l’automne à travers l’histoire et la nature

La balade d’Elia et le secret de l’automne

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

DE 10H A 12H

POUR LES 4 À 6 ANS

Il était une fois….

un conte pour traverser l’Automne en douceur.

L’automne est là, avec ses couleurs magnifiques et son

besoin de ralentir.

Offrez à votre famille une pause ressourçante et ludique !

Rejoignez-nous pour une matinée où un conte merveilleux

sera le fil d’Ariane pour nous guider.

Venez faire le plein de sérénité, de créativité et de

douceur pour aborder la saison avec légèreté.

Un moment unique pour se recentrer en famille.

Places limitées Réservez vite votre cocon ! 30 .

Chemin des Anciennes Tanneries CENTRE BIEN-ETRE SAJCARA Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 21 48 43 sajcara31@gmail.com

English :

Elia?s walk and the secret of autumn

A sweet moment for parents and children to discover the wonders of autumn through history and nature

German :

Elias Spaziergang und das Geheimnis des Herbstes

Ein süßer Moment für Eltern und Kinder, um die Wunder des Herbstes durch Geschichte und Natur zu entdecken

Italiano :

La passeggiata di Elia e il segreto dell’autunno

Un modo delicato per genitori e bambini di scoprire le meraviglie dell’autunno attraverso la storia e la natura

Espanol :

El paseo de Elia y el secreto del otoño

Una forma suave de que padres e hijos descubran las maravillas del otoño a través de la historia y la naturaleza

L’événement ATELIER PARENT/ENFANT Cazères a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE