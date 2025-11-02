ATELIER PARENT/ENFANT Chemin des Anciennes Tanneries Cazères

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La balade d’Elia et le secret de l’automne
Un doux moment à partager entre parents et enfants pour découvrir les merveilles de l’automne à travers l’histoire et la nature
La balade d’Elia et le secret de l’automne

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
DE 10H A 12H
POUR LES 4 À 6 ANS

Il était une fois….
un conte pour traverser l’Automne en douceur.
L’automne est là, avec ses couleurs magnifiques et son
besoin de ralentir.
Offrez à votre famille une pause ressourçante et ludique !
Rejoignez-nous pour une matinée où un conte merveilleux
sera le fil d’Ariane pour nous guider.
Venez faire le plein de sérénité, de créativité et de
douceur pour aborder la saison avec légèreté.
Un moment unique pour se recentrer en famille.
Places limitées Réservez vite votre cocon ! 30  .

Chemin des Anciennes Tanneries CENTRE BIEN-ETRE SAJCARA Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 21 48 43  sajcara31@gmail.com

English :

Elia?s walk and the secret of autumn
A sweet moment for parents and children to discover the wonders of autumn through history and nature

German :

Elias Spaziergang und das Geheimnis des Herbstes
Ein süßer Moment für Eltern und Kinder, um die Wunder des Herbstes durch Geschichte und Natur zu entdecken

Italiano :

La passeggiata di Elia e il segreto dell’autunno
Un modo delicato per genitori e bambini di scoprire le meraviglie dell’autunno attraverso la storia e la natura

Espanol :

El paseo de Elia y el secreto del otoño
Una forma suave de que padres e hijos descubran las maravillas del otoño a través de la historia y la naturaleza

