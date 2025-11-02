ATELIER PARENT/ENFANT Chemin des Anciennes Tanneries Cazères
ATELIER PARENT/ENFANT Chemin des Anciennes Tanneries Cazères dimanche 2 novembre 2025.
ATELIER PARENT/ENFANT
Chemin des Anciennes Tanneries CENTRE BIEN-ETRE SAJCARA Cazères Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 12:00:00
Date(s) :
2025-11-02
La balade d’Elia et le secret de l’automne
Un doux moment à partager entre parents et enfants pour découvrir les merveilles de l’automne à travers l’histoire et la nature
La balade d’Elia et le secret de l’automne
DIMANCHE 9 NOVEMBRE
DE 10H A 12H
POUR LES 4 À 6 ANS
Il était une fois….
un conte pour traverser l’Automne en douceur.
L’automne est là, avec ses couleurs magnifiques et son
besoin de ralentir.
Offrez à votre famille une pause ressourçante et ludique !
Rejoignez-nous pour une matinée où un conte merveilleux
sera le fil d’Ariane pour nous guider.
Venez faire le plein de sérénité, de créativité et de
douceur pour aborder la saison avec légèreté.
Un moment unique pour se recentrer en famille.
Places limitées Réservez vite votre cocon ! 30 .
Chemin des Anciennes Tanneries CENTRE BIEN-ETRE SAJCARA Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 21 48 43 sajcara31@gmail.com
English :
Elia?s walk and the secret of autumn
A sweet moment for parents and children to discover the wonders of autumn through history and nature
German :
Elias Spaziergang und das Geheimnis des Herbstes
Ein süßer Moment für Eltern und Kinder, um die Wunder des Herbstes durch Geschichte und Natur zu entdecken
Italiano :
La passeggiata di Elia e il segreto dell’autunno
Un modo delicato per genitori e bambini di scoprire le meraviglie dell’autunno attraverso la storia e la natura
Espanol :
El paseo de Elia y el secreto del otoño
Una forma suave de que padres e hijos descubran las maravillas del otoño a través de la historia y la naturaleza
L’événement ATELIER PARENT/ENFANT Cazères a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE