Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier Cueillette Fleuriste Seignosse

Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier

Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse Landes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier

Un moment créatif à partager en famille !

Samedi 4 avril:

Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier

Un moment créatif à partager en famille !

Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

Les adultes seuls sont également les bienvenus.

Horaires 14h à 15h30.

Tarif 39€ par binome parent/enfant ou par personne.

Lieu de RDV Cueillette Fleuriste

→ Réservation obligatoire auprès de Cueillette Fleuriste. .

Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 90 97 bonjour@cueillette-fleuriste.fr

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English : Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier

Parent-child workshop: Easter arrangements in a basket

A creative moment to share with the whole family!

L’événement Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier Seignosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Seignosse