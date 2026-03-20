Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier Cueillette Fleuriste Seignosse
Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier Cueillette Fleuriste Seignosse samedi 4 avril 2026.
Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier
Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse Landes
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier
Un moment créatif à partager en famille !
Samedi 4 avril:
Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier
Un moment créatif à partager en famille !
Accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Les adultes seuls sont également les bienvenus.
Horaires 14h à 15h30.
Tarif 39€ par binome parent/enfant ou par personne.
Lieu de RDV Cueillette Fleuriste
→ Réservation obligatoire auprès de Cueillette Fleuriste. .
Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 90 97 bonjour@cueillette-fleuriste.fr
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English : Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier
Parent-child workshop: Easter arrangements in a basket
A creative moment to share with the whole family!
L’événement Atelier parent-enfant composition de Pâques dans un panier Seignosse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Seignosse