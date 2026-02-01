Atelier parent/enfant Cook And Make Chouquettes et sauce chocolat Cook And Make Tréméreuc

Atelier parent/enfant Cook And Make Chouquettes et sauce chocolat

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 10:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Vous rêvez de maîtriser les techniques des grands pâtissiers et d’impressionner vos proches avec des desserts faits maison ?

Pâtissière-chocolatière artisanale primée (MAF), Marine vous ouvre les portes de son laboratoire pour des ateliers confidentiels, en petits groupes, où passion, technique et transmission se mêlent dans une ambiance conviviale et inspirante.

Vivez un moment gourmand en duo avec notre cours de chouquettes parent/enfant ! Chaque duo réalisera ses propres chouquettes, accompagnées d’une sauce au chocolat onctueuse pour les déguster directement après la cuisson.

Apprenez ensemble les secrets de la pâte à choux parfaite, facile à réussir à la maison, et découvrez comment obtenir des chouquettes légères, dorées et croustillantes, idéales pour le goûter.

Si l’atelier est complet, une seconde session sera ouverte !

On a hâte de voir tes créations ! .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

