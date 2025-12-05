Atelier parent-enfant créatif Noël Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier parent-enfant créatif Noël

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.

Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Atelier parent-enfant créatif Noël

Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. An adult must be present.

L’événement Atelier parent-enfant créatif Noël Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS