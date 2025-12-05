Atelier parent-enfant créatif Noël Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier parent-enfant créatif Noël Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 17 décembre 2025.
Atelier parent-enfant créatif Noël
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire.
Atelier gratuit sur inscription au 05 58 48 62 14 ou par mail mediatheque@vieuxboucau.fr. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Atelier parent-enfant créatif Noël
Workshop free of charge, registration required on 05 58 48 62 14 or mediatheque@vieuxboucau.fr. Places are limited. An adult must be present.
L’événement Atelier parent-enfant créatif Noël Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS