Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré La Ménitré

Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré La Ménitré jeudi 30 octobre 2025.

Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré

Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré

Atelier parent/enfant pour réaliser une carte Pop-Up avec la relieuse Colombe Lecat-Warda. Attention 12 places seulement, réservation obligatoire. .

Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

English :

Parent/child workshop Pop-up card creation at La Ménitré

German :

Eltern-Kind-Workshop Gestaltung einer Pop-up-Karte in La Ménitré

Italiano :

Laboratorio genitori/bambini Creazione di carte pop-up a La Ménitré

Espanol :

Taller para padres e hijos Creación de tarjetas pop-up en La Ménitré

L’événement Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou