Atelier parent/enfant Création carte Pop-up à La Ménitré La Ménitré

Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
2025-10-30
Atelier parent/enfant pour réaliser une carte Pop-Up avec la relieuse Colombe Lecat-Warda. Attention 12 places seulement, réservation obligatoire. .
Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
English :
Parent/child workshop Pop-up card creation at La Ménitré
German :
Eltern-Kind-Workshop Gestaltung einer Pop-up-Karte in La Ménitré
Italiano :
Laboratorio genitori/bambini Creazione di carte pop-up a La Ménitré
Espanol :
Taller para padres e hijos Creación de tarjetas pop-up en La Ménitré
