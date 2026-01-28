Atelier Parent/enfant création d’une BD numérique Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac Charente
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 15:30:00
2026-02-11
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Emcamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
English :
Parent/child digital comic book workshop
L’événement Atelier Parent/enfant création d’une BD numérique Rouillac a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Rouillacais