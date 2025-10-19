Atelier parent-enfant Création recyclée Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Atelier parent-enfant Création recyclée

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Venez en famille fabriquer des éléments de décor pour réaliser une œuvre collective qui sera exposée au tiers-lieu. Sur inscription. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

