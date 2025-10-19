Atelier parent-enfant Création recyclée Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Atelier parent-enfant Création recyclée Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles dimanche 19 octobre 2025.
Atelier parent-enfant Création recyclée
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Venez en famille fabriquer des éléments de décor pour réaliser une œuvre collective qui sera exposée au tiers-lieu. Sur inscription. .
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69
English : Atelier parent-enfant Création recyclée
German : Atelier parent-enfant Création recyclée
Italiano :
Espanol : Atelier parent-enfant Création recyclée
L’événement Atelier parent-enfant Création recyclée Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Pays du Haut Limousin