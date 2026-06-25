Informations pratiques

Druelle Balsac

Atelier Parent-Enfant

Complexe sportif des Sources Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pâtissiers en herbe les sablés de l’été !

Cet été, le Relais Petite Enfance Rêve avec moi propose tout au long du mois de juillet des ateliers parents-enfants sur les quatre communes du SIVU dont Druelle Balsac.

Venez partager un moment gourmand avec votre enfant lors de cette matinée dédiée à la découverte de la pâtisserie. Petits et grands pourront mettre la main à la pâte pour réaliser de délicieux sablés aux formes estivales, tout en manipulant, mélangeant et créant ensemble.

Cette activité est l’occasion pour les enfants de découvrir les ingrédients, de développer leur motricité fine et de prendre plaisir à cuisiner aux côtés de leur parent.

Ces temps de rencontre permettent également d’échanger avec l’éducatrice du relais, de rencontrer d’autres familles et de profiter d’un moment convivial et chaleureux. .

Complexe sportif des Sources Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 7 87 33 03 37 ram.reveavecmoi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Budding Bakers: Summer Shortbread Cookies!

L’événement Atelier Parent-Enfant Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)