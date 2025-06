Atelier parent-enfant du Hangar Zéro Le Hangar Zéro Le Havre 2 juillet 2025 14:30

Chaque mercredi après-midi, Le Hangar Zéro propose un moment ludique et pédagogique à partager en famille. Une occasion idéale pour éveiller la curiosité des plus jeunes et créer de beaux souvenirs ensemble !

Un moment de partage et de découverte en famille, tous les mercredis au Hangar Zéro !

Durée 2h

Certains ateliers nécessitent une réservation, n’hésitez pas à nous contacter via minamalaurie@gmail.com

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier parent-enfant du Hangar Zéro

Every Wednesday afternoon, Le Hangar Zéro offers a fun and educational experience for the whole family. It’s an ideal opportunity to awaken the curiosity of the youngest and create beautiful memories together!

A family moment of sharing and discovery, every Wednesday at Hangar Zéro!

Duration: 2 hours

Some workshops require booking, so please contact us at minamalaurie@gmail.com

German :

Jeden Mittwochnachmittag bietet Le Hangar Zéro einen spielerischen und pädagogischen Moment, den Sie mit der ganzen Familie teilen können. Eine ideale Gelegenheit, um die Neugier der Jüngsten zu wecken und gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen!

Ein Moment des Teilens und Entdeckens für die ganze Familie, jeden Mittwoch im Hangar Zéro!

Dauer: 2 Std

Für einige Workshops ist eine Reservierung erforderlich. Bitte kontaktieren Sie uns über minamalaurie@gmail.com

Italiano :

Ogni mercoledì pomeriggio, Le Hangar Zéro offre un’esperienza divertente ed educativa per tutta la famiglia. È l’occasione perfetta per risvegliare la curiosità dei più piccoli e creare dei bei ricordi insieme!

Un momento di condivisione e scoperta in famiglia, ogni mercoledì all’Hangar Zéro!

Durata: 2 ore

Alcuni laboratori devono essere prenotati in anticipo, quindi non esitate a contattarci a minamalaurie@gmail.com

Espanol :

Todos los miércoles por la tarde, Le Hangar Zéro ofrece una experiencia divertida y educativa para toda la familia. Es la oportunidad perfecta para despertar la curiosidad de los más pequeños de la familia y crear juntos grandes recuerdos

Un momento familiar para compartir y descubrir, ¡todos los miércoles en el Hangar Zéro!

Duración: 2 horas

Algunos talleres deben reservarse con antelación, así que no dude en ponerse en contacto con nosotros en minamalaurie@gmail.com

