ATELIER PARENT-ENFANT ÉCLAIRE-MOI

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Comme les romains, fabriquez une lampe à huile en argile, décorée de motifs floraux.Informations pratiques Atelier parent-enfant dès 6 ansTarif 5€ le binôme.Sur inscription

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92

English :

Like the Romans, make a clay oil lamp, decorated with floral motifs.Practical information:Parent-child workshop from 6 years of ageFee: 5? per pair.Registration required

