ATELIER PARENT/ENFANT EMPREINTES VÉGÉTALES Loupian

ATELIER PARENT/ENFANT EMPREINTES VÉGÉTALES Loupian jeudi 23 octobre 2025.

ATELIER PARENT/ENFANT EMPREINTES VÉGÉTALES

RD 158 E4 Loupian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23

Plongez dans le monde passionnant des plantes et de leurs sens et découvrez leurs stratégies de survie. Êtes-vous prêt pour cette aventure sensitive ? Animé par la Cosciences CPIE BT.Accès dans les conditions normales d’entrées

Plongez dans le monde passionnant des plantes et de leurs sens et découvrez leurs stratégies de survie. Êtes-vous prêt pour cette aventure sensitive ?Animé par l’équipe du jardin. Sur réservation .

RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@aggopole.fr

English :

Immerse yourself in the fascinating world of plants and their senses, and discover their survival strategies. Are you ready for this sensory adventure? Hosted by Cosciences CPIE BT Access under normal admission conditions

German :

Tauchen Sie ein in die spannende Welt der Pflanzen und ihrer Sinne und lernen Sie ihre Überlebensstrategien kennen. Sind Sie bereit für dieses sinnliche Abenteuer? Moderiert von der Cosciences CPIE BT.Zugang unter normalen Eintrittsbedingungen

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo delle piante e dei loro sensi e scoprite le loro strategie di sopravvivenza. Siete pronti per questa avventura sensoriale? Organizzato da Cosciences CPIE BT Accesso alle normali condizioni di ammissione

Espanol :

Sumérgete en el fascinante mundo de las plantas y sus sentidos y descubre sus estrategias de supervivencia. ¿Estás preparado para esta aventura sensorial? Organizado por Cosciences CPIE BT Acceso en condiciones normales de admisión

L’événement ATELIER PARENT/ENFANT EMPREINTES VÉGÉTALES Loupian a été mis à jour le 2025-10-15 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE