Atelier parent/enfant fabrication de cosmétiques naturels

102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’association Familles Rurales Moyon-Tessy organise un atelier parent/enfant de fabrication de produits cosmétiques naturels le samedi 15 novembre de 14h à 16h dans ses locaux à Moyon.

Venir avec ses contenants. Atelier de création de bracelets en plus pour les enfants.

5€ par binôme.

L’atelier sera animé par Magali Rohat, diplômée en gestion et protection de la nature.

Inscription au 02 33 57 16 81 .

102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

English : Atelier parent/enfant fabrication de cosmétiques naturels

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier parent/enfant fabrication de cosmétiques naturels Moyon Villages a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Saint-Lô