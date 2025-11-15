Atelier parent/enfant fabrication de cosmétiques naturels Moyon Villages
L’association Familles Rurales Moyon-Tessy organise un atelier parent/enfant de fabrication de produits cosmétiques naturels le samedi 15 novembre de 14h à 16h dans ses locaux à Moyon.
Venir avec ses contenants. Atelier de création de bracelets en plus pour les enfants.
5€ par binôme.
L’atelier sera animé par Magali Rohat, diplômée en gestion et protection de la nature.
Inscription au 02 33 57 16 81 .
102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
