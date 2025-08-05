Atelier parent-enfant « Fabrication d’un théâtre d’ombre » Les Nuits de la lecture Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-25

Avec Jean-François Capparoy.

Et si le langage, cet outil si performant de la pensée, nous empêchait de sentir le monde ? Et si la musique nous permettait de retrouver un rapport direct avec l’indicible ?

Il est des chemins invisibles entre les coeurs. Des chemins qu’aucune frontière ne saurait jamais fermer. Tout en nous interrogeant sur cette étrange habitude qu’ont les humains de vouloir catégoriser les choses, ce conte musical d’une grande beauté et à la mise en scène épurée, vous ouvrira les portes du monde d’avant la parole. Un monde où le sentir et le son d’instruments aussi rares que délicats vous rappelleront que, malgré les frontières, tout est lié. Suivi d’un concert du duo Anatolie, Coeur du Monde.

Animation proposée dans le cadre des Nuits de la lecture

Dès 12 ans. Sur inscription. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

