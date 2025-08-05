Atelier parent-enfant « Fabrication d’un théâtre d’ombre » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-07 17:00:00
2026-01-07
Cie Singe Diesel
Vous êtes ressortis du spectacle de marionnettes de Singe Diesel des étoiles plein les yeux ? Alors venez fabriquer votre propre théâtre d’ombre pour inventer, vous aussi, de fabuleuses histoires à la maison. Une activité à partager en binôme parent-enfant.
Animation proposée dans le cadre de l’exposition Marionnettes .
Dès 6 ans. Sur inscription. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
