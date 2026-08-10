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Atelier parent/enfant Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier Lolif

mercredi 28 octobre 2026 · Lolif

Atelier parent/enfant Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier Lolif

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 chemin du Tertre
Ville
50530 Lolif
Département
Manche
Tarif

Lolif

Atelier parent/enfant Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier

3 chemin du Tertre Lolif Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Venez découvrir l’art de la vannerie et tresser à 4 mains une mangeoire à oiseaux en osier. Un moment privilégié avec votre enfant qui pourra utiliser sa mangeoire dans son jardin !
Ouvert également aux grands-parents avec leur petit-enfant.
Inscriptions https://www.billetweb.fr/fabrication-dune-mangeoire-a-oiseaux1   .

3 chemin du Tertre Lolif 50530 Manche Normandie +33 6 66 20 53 67  eliseetsesbrinsdosier@gmail.com

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English : Atelier parent/enfant Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier

L’événement Atelier parent/enfant Fabrication d’une mangeoire à oiseaux en osier Lolif a été mis à jour le 2026-08-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts