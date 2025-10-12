Atelier parent / enfant fabriquer sa couleur La Pimenterie Saint-Point
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 11:30:00
2025-10-12
Oublions un moment nos chers tubes de peinture pour se demander comment est fabriquée cette jolie couleur à l’intérieur de ceux-ci.
A partir de pigments, d’eau et de liant enfants et parents cuisineront leurs peintures avant de l’étaler sur un support.
Animé par Laurence Malval .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
