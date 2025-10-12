Atelier parent / enfant fabriquer sa couleur La Pimenterie Saint-Point

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 11:30:00

2025-10-12

Oublions un moment nos chers tubes de peinture pour se demander comment est fabriquée cette jolie couleur à l’intérieur de ceux-ci.

A partir de pigments, d’eau et de liant enfants et parents cuisineront leurs peintures avant de l’étaler sur un support.

Animé par Laurence Malval .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire

