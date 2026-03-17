Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue Médiathèque du Rouillacais Rouillac mercredi 8 avril 2026.
Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Crée des jeux amusants avec des matières recyclées !
A partir de 6 ans
Gratuit INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 45 96 48 56
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
Create fun games with recycled materials!
Ages 6 and up
Free REGISTRATION REQUIRED on 05 45 96 48 56
L’événement Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais