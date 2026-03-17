Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Crée des jeux amusants avec des matières recyclées !

A partir de 6 ans

Gratuit INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 05 45 96 48 56

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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

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English :

Create fun games with recycled materials!

Ages 6 and up

Free REGISTRATION REQUIRED on 05 45 96 48 56

L’événement Atelier Parent/Enfant Je fabrique je joue Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais