Atelier parent – enfant – « Je fabrique un tableau des émotions » Les Floralies – Immeuble Dahlias Le Tréport
mercredi 23 septembre 2026 · Les Floralies - Immeuble Dahlias · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Atelier parent – enfant – « Je fabrique un tableau des émotions »
Les Floralies – Immeuble Dahlias Boulevard du Calvaire Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Les Moussaillons vous proposent un atelier parent – enfant, sur le thème : « Je fabrique un tableau
des émotions ».
A partir de 4 ans. Inscription obligatoire au : 02 27 28 06 50 – Gratuit. .
Les Floralies – Immeuble Dahlias Boulevard du Calvaire Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr
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English : Atelier parent – enfant – « Je fabrique un tableau des émotions »
L’événement Atelier parent – enfant – « Je fabrique un tableau des émotions » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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