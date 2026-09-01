mercredi 30 septembre 2026 · Les Floralies - Immeuble Dahlias · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Atelier parent – enfant – « Je mets mes monstres à soucis dans ma jolie boite »

Les Floralies – Immeuble Dahlias Boulevard du Calvaire Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Les Moussaillons vous proposent un atelier parent – enfant, sur le thème : « Je mets mes monstres à

soucis dans ma jolie boite ».

A partir de 4 ans. Inscription obligatoire au : 02 27 28 06 50 – Gratuit. .

Les Floralies – Immeuble Dahlias Boulevard du Calvaire Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr

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English : Atelier parent – enfant – « Je mets mes monstres à soucis dans ma jolie boite »

L’événement Atelier parent – enfant – « Je mets mes monstres à soucis dans ma jolie boite » Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers