Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Salle Du Confluent Montfort-sur-Meu
mardi 20 octobre 2026 · Salle Du Confluent · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu
Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:15:00
fin : 2026-10-20 17:45:00
Date(s) :
2026-10-20
Le mardi 20 octobre de 16h15 à 17h45, à la Salle du Confluent, à l’issue du spectacle Bousin et d’un goûter, venez réfléchir aux thématiques du spectacle à l’occasion d’un atelier théâtrale parent-enfant.
Gratuit. Sur inscription. .
Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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