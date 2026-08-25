UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfort-sur-Meu

Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Salle Du Confluent Montfort-sur-Meu

mardi 20 octobre 2026 · Salle Du Confluent · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
16:15:00
Lieu
Salle Du Confluent
Adresse
6 Boulevard de la Duchesse Anne
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:15:00
fin : 2026-10-20 17:45:00

Date(s) :
2026-10-20

Le mardi 20 octobre de 16h15 à 17h45, à la Salle du Confluent, à l’issue du spectacle Bousin et d’un goûter, venez réfléchir aux thématiques du spectacle à l’occasion d’un atelier théâtrale parent-enfant.
Gratuit. Sur inscription.   .

Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté

À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)