Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Salle Du Confluent Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 16:15:00

fin : 2026-10-20 17:45:00

Date(s) :

2026-10-20

Le mardi 20 octobre de 16h15 à 17h45, à la Salle du Confluent, à l’issue du spectacle Bousin et d’un goûter, venez réfléchir aux thématiques du spectacle à l’occasion d’un atelier théâtrale parent-enfant.

Gratuit. Sur inscription. .

Salle Du Confluent 6 Boulevard de la Duchesse Anne Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Atelier parent-enfant La saison en action Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté