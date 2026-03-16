Atelier parent-enfant Le Grand Logis Bruz
Atelier parent-enfant Le Grand Logis Bruz mercredi 18 mars 2026.
Atelier parent-enfant Le Grand Logis Bruz Mercredi 18 mars, 15h00 Gratuit, sur inscription
Mercredi 18 mars à 15h : Atelier création d’un minijournal télévisé. Avec les artistes du spectacle MojurZikong, donnez vie à une scène inventée et réalisée en papier découpé
**Mercredi 18 mars à 15h** : Atelier création d’un minijournal télévisé, en lien avec le spectacle MoJurZikong de la compagnie Sous la Tour
L’atelier consistera à créer, en papier découpé, une scène composée de figurines animées à manipuler. Cette scène sera entièrement inventée et/ou inspirée du spectacle _MoJurZikong_.
Avec un ensemble de sons électroacoustiques et électroniques, produits lors de l’atelier et/ou pré-enregistrés, vous donnerez vie, en rétroprojection, aux scène imaginées et préparées (reportage, météo, flash, publicité…). Le travail réalisé sera filmé.
Parent-enfant, dès 8 ans
Grand Logis – théâtre
Inscriptions auprès du théâtre : 02 99 05 30 62 / [rp.grandlogis@ville-bruz.fr](mailto:rp.grandlogis@ville-bruz.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-18T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T16:30:00.000+01:00
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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr https://legrandlogis-bruz.fr/ 0299053062
Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine