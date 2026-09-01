Atelier parent/enfant Lecture à voix haute médiathèque d’Este Billère

Informations pratiques

Billère

Atelier parent/enfant Lecture à voix haute

médiathèque d’Este 3 rue de la pléiade Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier parent/enfant “Lecture à voix haute” avec Betty Heurtebise de la compagnie La petite Fabrique

Cet atelier fera découvrir aux petits et aux grands des textes d’auteurs jeunesse contemporains qui abordent et interrogent notre relation au vivant. Des petits exercices ludiques autour de la voix, la posture du lecteur, l’écoute, l’interprétation vous seront proposés pour finir par une présentation des textes auprès de vos proches mais sans enjeu de représentation !

Dès 8 ans .

médiathèque d’Este 3 rue de la pléiade Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

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English : Atelier parent/enfant Lecture à voix haute

L’événement Atelier parent/enfant Lecture à voix haute Billère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau