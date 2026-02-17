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Atelier parent-enfant – Maquette-archi // L’aire de jeu Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière · Nantes

Atelier parent-enfant – Maquette-archi // L’aire de jeu Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Le Pavillon - Maison de quartier de la Bottière
Adresse
147 Route de Sainte Luce , Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Adhésion DUO 26-27 : 12 € - tarif par séance : 16 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:30 – 16:00
Gratuit : non Adhésion DUO 26-27 : 12 € – tarif par séance : 16 € En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels, situé en annexe de la Maison de quartier Bottière, propose cet atelier parent-enfant le samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h.

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300


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