ATELIER PARENT-ENFANT Le Grand Nord Mayenne

ATELIER PARENT-ENFANT

Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne Mayenne

Un temps de partage et de plaisir à 2 où le binôme parent-enfant est amené à vire une expérience artistique en tout complicité.

Encadrées par un professeur de musique et un professeur de danse, les séances visent à accompagner l’enfant dans l’éveil de sa sensibilité artistique.

L’atelier fonctionne par thème, développé sur 2 séances consécutives. Il est préférable, mais non obligatoire, de s’inscrire aux deux dates successives.

– samedi 31 janvier et samedi 7 février Petite graine deviendra grande

– samedi 28 mars et samedi 4 avril Encore une histoire

– samedi 30 mai et samedi 6 juin Dessine-moi un chemin .

RDV à 10h30 merci de prévoir d’arriver 10 minutes avant

Inscriptions 02 43 11 19 73

(règlement à transmettre dès l’inscription 10€/duo) .

Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73

English :

A time of sharing and pleasure for 2, where the parent-child pair is invited to share an artistic experience in complete complicity.

