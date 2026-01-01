ATELIER PARENT-ENFANT Le Grand Nord Mayenne
ATELIER PARENT-ENFANT Le Grand Nord Mayenne samedi 31 janvier 2026.
ATELIER PARENT-ENFANT
Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-07 2026-02-28 2026-04-04 2026-05-30 2026-06-06
Un temps de partage et de plaisir à 2 où le binôme parent-enfant est amené à vire une expérience artistique en tout complicité.
Encadrées par un professeur de musique et un professeur de danse, les séances visent à accompagner l’enfant dans l’éveil de sa sensibilité artistique.
L’atelier fonctionne par thème, développé sur 2 séances consécutives. Il est préférable, mais non obligatoire, de s’inscrire aux deux dates successives.
– samedi 31 janvier et samedi 7 février Petite graine deviendra grande
– samedi 28 mars et samedi 4 avril Encore une histoire
– samedi 30 mai et samedi 6 juin Dessine-moi un chemin .
RDV à 10h30 merci de prévoir d’arriver 10 minutes avant
Inscriptions 02 43 11 19 73
(règlement à transmettre dès l’inscription 10€/duo) .
Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73
English :
A time of sharing and pleasure for 2, where the parent-child pair is invited to share an artistic experience in complete complicity.
