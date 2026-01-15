Atelier parent/enfant Mouvement dansé Cité des Pyrénées (salle de danse) Pau
Atelier parent/enfant Mouvement dansé
Cité des Pyrénées (salle de danse) 29 bis rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Atelier parent/enfant Mouvement dansé
Par le corps, cet atelier invite les enfants et les parents à devenir complices, se toucher, faire bouger et aiguiser les sensibilités.
Atelier 6-11 ans 9h30 à 11h
Atelier 12-17 ans 11h à 12h30 .
Cité des Pyrénées (salle de danse) 29 bis rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
