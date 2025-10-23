Atelier Parent-Enfant, Nourrir les oiseaux en hiver Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Atelier Parent-Enfant, Nourrir les oiseaux en hiver Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Parent-Enfant, Nourrir les oiseaux en hiver

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-28

Un atelier pour venir en aide aux oiseaux en hiver. L’atelier se déroulera en 2 temps présentation théorique suivie de la construction de mangeoires avec des matériaux recyclés.

Un atelier pour venir en aide aux oiseaux en hiver. L’atelier se déroulera en 2 temps présentation théorique suivie de la construction de mangeoires avec des matériaux recyclés. Animation payante. A partir de 6 ans

Sur réservation uniquement. .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

English :

A workshop to help birds in winter. The workshop will take place in 2 parts: theoretical presentation followed by the construction of feeders with recycled materials.

German :

Ein Workshop, um den Vögeln im Winter zu helfen. Der Workshop besteht aus zwei Teilen: einer theoretischen Präsentation und dem anschließenden Bau von Futterstellen aus recycelten Materialien.

Italiano :

Un laboratorio per aiutare gli uccelli in inverno. Il laboratorio si svolgerà in due parti: una presentazione teorica seguita dalla costruzione di mangiatoie per uccelli con materiali riciclati.

Espanol :

Un taller para ayudar a las aves en invierno. El taller se desarrollará en dos partes: una presentación teórica seguida de la construcción de comederos con materiales reciclados.

L’événement Atelier Parent-Enfant, Nourrir les oiseaux en hiver Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud