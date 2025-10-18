Atelier parent/enfant Ombres mobiles Médiathèque Royan
Atelier parent/enfant Ombres mobiles Médiathèque Royan samedi 18 octobre 2025.
Atelier parent/enfant Ombres mobiles
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Autour des albums jeunesse Blizzard et Babéla, éd. Marmaille & Compagnie.
Au cours de cet atelier, parents et enfants s’associent pour créer un mobile à partir de silhouettes en papier découpé, inspirées par les albums de l’illustratrice.
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Based on the children?s albums Blizzard and Babéla, published by Marmaille & Compagnie.
In this workshop, parents and children join forces to create a mobile from cut-out paper silhouettes inspired by the illustrator?s albums.
German :
Rund um die Kinderbücher Blizzard und Babéla, Verlag Marmaille & Compagnie.
In diesem Workshop gestalten Eltern und Kinder gemeinsam ein Mobile aus Papierschnitt-Silhouetten, die von den Büchern der Illustratorin inspiriert sind.
Italiano :
Basato sui libri per bambini Blizzard e Babéla, pubblicati da Marmaille & Compagnie.
In questo laboratorio, genitori e bambini lavorano insieme per creare un mobile con sagome di carta ritagliate ispirate ai libri dell’illustratore.
Espanol :
Basado en los libros infantiles Ventisca y Babéla, publicados por Marmaille & Compagnie.
En este taller, padres e hijos trabajan juntos para crear un móvil utilizando siluetas de papel recortadas inspiradas en los libros del ilustrador.
