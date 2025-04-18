Atelier parent-enfant origami La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Atelier parent-enfant origami

La Pommeraye Centre social Val Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Bienvenue à un atelier parent/enfant à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

Duo Origami Pliez, créez et partagez un moment

Et si vous transformiez une simple feuille de papier en un souvenir inoubliable ?

Nous vous invitons à une parenthèse créative et apaisante à vivre en duo. L’art japonais du pliage, l’origami, est une invitation au calme et à la concentration partagée. Loin du tumulte du quotidien, venez accorder vos gestes à ceux de votre enfant pour donner vie à des formes délicates.

Ce qui vous attend lors de cet atelier complice

-Apprenez ensemble Découvrez les secrets des pliages traditionnels, des modèles les plus simples aux plus surprenants, sous l’œil bienveillant de votre animateur/animatrice.

-Cultivez la patience Prenez le temps de bien marquer chaque pli, de vous entraider et de voir, petit à petit, la magie opérer entre vos mains.

-Repartez avec vos créations Qu’il s’agisse d’oiseaux, de fleurs ou d’animaux rigolos, vous emporterez vos œuvres de papier comme autant de symboles de votre moment passé ensemble.

Informations pour votre duo

-Âge Un atelier parfaitement adapté aux enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

-L’esprit Un moment de détente où la précision rencontre le plaisir de créer à quatre mains. .

La Pommeraye Centre social Val Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Welcome to a parent/child workshop at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire.

L’événement Atelier parent-enfant origami Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges