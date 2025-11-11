Atelier parent/enfant Peinture libre Association Equilibre Royan

Atelier parent/enfant Peinture libre

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un espace de création sans modèle ni jugement, où chacun s’exprime à son rythme. Ensemble, on explore les couleurs, les formes et les émotions, dans un moment de partage, de liberté et de joie.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

A creative space without models or judgement, where everyone can express themselves at their own pace. Together, we explore colors, shapes and emotions, in a moment of sharing, freedom and joy.

German :

Ein Raum für kreatives Schaffen ohne Vorbilder und Urteile, in dem sich jeder in seinem eigenen Rhythmus ausdrücken kann. Gemeinsam werden Farben, Formen und Emotionen erforscht, in einem Moment des Teilens, der Freiheit und der Freude.

Italiano :

Uno spazio creativo senza modelli o giudizi, dove ognuno può esprimersi al proprio ritmo. Insieme, esploriamo colori, forme ed emozioni, in un momento di condivisione, libertà e gioia.

Espanol :

Un espacio creativo sin modelos ni juicios, donde cada uno puede expresarse a su ritmo. Juntos, exploramos colores, formas y emociones, en un momento de compartir, libertad y alegría.

