Atelier parent-enfant Peinture sur porcelaine Andlau

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Initiez-vous à la peinture sur porcelaine

Peinture sur porcelaine atelier parent-enfant

L’hiver est bien installé, c’est le moment de se mettre au chaud et de s’initier à l’art délicat de la peinture sur porcelaine.

En compagnie de Stéphanie Hayet, décoratrice sur porcelaine, peignez à 4 mains un ensemble composé de deux pièces et repartez avec un objet unique, souvenir d’un moment de partage.

Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte.

Par l’atelier porcelaine, Stéphanie Hayet .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Initiate yourself to porcelain painting

