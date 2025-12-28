Atelier parent-enfant Peinture sur porcelaine Andlau
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Initiez-vous à la peinture sur porcelaine
Peinture sur porcelaine atelier parent-enfant
L’hiver est bien installé, c’est le moment de se mettre au chaud et de s’initier à l’art délicat de la peinture sur porcelaine.
En compagnie de Stéphanie Hayet, décoratrice sur porcelaine, peignez à 4 mains un ensemble composé de deux pièces et repartez avec un objet unique, souvenir d’un moment de partage.
Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte.
Par l’atelier porcelaine, Stéphanie Hayet .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
English :
Initiate yourself to porcelain painting
