Atelier parent/enfant photographie Espace rencontre du Foirail Pau mardi 10 février 2026.
Espace rencontre du Foirail 43 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Venez découvrir la technique de la photographie à la chambre noire et partez à l'exploration du quartier du Foirail ! Vous repartirez avec vos photos ! Le midi, auberge espagnole .
+33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
