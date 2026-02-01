Atelier parent/enfant Polygravure P’tea Bonheur Guérande

Atelier parent/enfant Polygravure

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

2026-02-27

Envie de partager un moment complice avec votre enfant ou petit-enfant ?

Venez découvrir la Polygravure. C’est un peu comme la technique de la linogravure mais sans danger pour les petits doigts. On utilise de la mousse polystyrène et un crayon.

Un atelier créatif… avec une touche de douceur !

Korari s’invite chez P’tea Bonheur, un lieu cocooning où l’odeur du thé et du chocolat chaud vous enveloppe dès la porte franchie…

Est inclus, tout le matériel et une boisson chaude au choix.

Un atelier ludique, zéro risque, 100 % réconfortant… et 200 % bonheur !

Atelier créatif en duo, enfant de 10 à 16 ans. .

P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 64 31 68 korari.creatif@gmail.com

