Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits pour la Saint-Valentin Fronsac

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Offrez-vous un moment complice avec votre enfant en découvrant ensemble l’art de créer et de décorer de délicieux biscuits sur le thème de la Saint-Valentin.

Au programme

-Première heure Apprenez à préparer des sablés au chocolat. De la pâte à l’emporte-piècage en passant par la cuisson, chaque étape sera réalisée à quatre mains pour un moment ludique et gourmand.

-Deuxième heure Laissez libre cours à votre créativité en décorant vos biscuits avec du glaçage royal. Je vous guiderai avec des démonstrations et des astuces pour des résultats aussi beaux que délicieux.

Repartez fièrement avec vos créations prêtes à être offertes ou dégustées. Ces sablés au chocolat se conservent 4 à 6 semaines… si vous résistez à l’envie de tout dévorer avant !

Tout le matériel et les ingrédients sont fournis. Cet atelier est accessible à tous, même si vous débutez. .

