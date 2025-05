Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes – Fronsac, 31 mai 2025 16:30, Fronsac.

Gironde

Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes 10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 16:30:00

fin : 2025-05-31 18:30:00

Date(s) :

2025-05-31

Plongez dans un univers féerique et passez un moment privilégié avec votre enfant en créant de délicieux biscuits sur le thème des licornes.

Au programme

-Première heure Apprenez à réaliser ensemble des sablés au chocolat, de la préparation de la pâte à la découpe avec des emporte-pièces en forme de licornes et d’étoiles.

-Deuxième heure Passez à la décoration et laissez briller votre créativité ! Grâce au glaçage royal déjà préparé et aux démonstrations que je vous proposerai, vous apprendrez à transformer vos biscuits en véritables œuvres d’art féeriques.

Repartez avec vos créations gourmandes et uniques, parfaites pour émerveiller vos proches ou pour une dégustation à la maison. Ces sablés au chocolat se conservent 4 à 6 semaines… à condition de résister à la tentation ! .

10A Route de Loiseau

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

English : Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes

German : Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes

Italiano :

Espanol : Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes

L’événement Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes Fronsac a été mis à jour le 2025-05-13 par OT du Fronsadais