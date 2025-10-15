Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes Fronsac
Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-15
2025-10-15
Plongez dans un univers féerique et passez un moment privilégié avec votre enfant en créant de délicieux biscuits sur le thème des licornes.
Au programme
-Première heure Apprenez à réaliser ensemble des sablés au chocolat, de la préparation de la pâte à la découpe avec des emporte-pièces en forme de licornes et d’étoiles.
-Deuxième heure Passez à la décoration et laissez briller votre créativité ! Grâce au glaçage royal déjà préparé et aux démonstrations pas-à-pas, vous apprendrez à transformer vos biscuits en véritables œuvres d’art féeriques.
Repartez avec vos créations gourmandes et uniques, parfaites pour émerveiller vos proches ou pour une dégustation à la maison. Ces sablés au chocolat se conservent 4 à 6 semaines… à condition de résister à la tentation ! .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
