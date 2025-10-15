Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes Fronsac

Atelier parent/enfant Réalisez et décorez des biscuits sur le thème des licornes

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-10-15

Plongez dans un univers féerique et passez un moment privilégié avec votre enfant en créant de délicieux biscuits sur le thème des licornes.

Au programme

-Première heure Apprenez à réaliser ensemble des sablés au chocolat, de la préparation de la pâte à la découpe avec des emporte-pièces en forme de licornes et d’étoiles.

-Deuxième heure Passez à la décoration et laissez briller votre créativité ! Grâce au glaçage royal déjà préparé et aux démonstrations pas-à-pas, vous apprendrez à transformer vos biscuits en véritables œuvres d’art féeriques.

Repartez avec vos créations gourmandes et uniques, parfaites pour émerveiller vos proches ou pour une dégustation à la maison. Ces sablés au chocolat se conservent 4 à 6 semaines… à condition de résister à la tentation ! .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

