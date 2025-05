Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères – Fronsac, 24 mai 2025 10:00, Fronsac.

Célébrez la fête des mères avec tendresse et gourmandise lors d’un atelier en duo parent/enfant pour réaliser un bouquet de biscuits aussi joli que délicieux !

Au programme

-Première heure Ensemble, vous préparerez une pâte à biscuits au bon goût de vanille avant de la découper avec des emporte-pièces en forme de fleurs, feuilles, cœurs et autres jolis motifs.

-Deuxième heure Place à la décoration ! Grâce au glaçage royal déjà prêt et aux démonstrations de Lisa (biscuiteuse professionnelle), vous apprendrez à colorer, dessiner et personnaliser chaque biscuit pour créer une jolie composition à offrir (ou à partager !).

Chaque duo repartira avec un bouquet de biscuits décorés, prêt à être emballé et offert à une maman adorée. .

10A Route de Loiseau

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

