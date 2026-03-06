Atelier parent enfant relaxation, rituel sommeil & massage Rue Charles-Devendeville Vouziers
Atelier parent enfant relaxation, rituel sommeil & massage
Rue Charles-Devendeville Centre Aquatique Argona Vouziers Ardennes
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Duo (sur réservation uniquement)
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Deux temps forts pour se reconnecter et partager un moment privilégié dans l’eau, relaxation en bassin et hors de l’eau (massage ou rituel sommeil). Choisissez votre groupe Groupe 1 Massage parent/enfant + Relaxation bassin Groupe 2 Relaxation bassin + Rituel autour du sommeil Activité à partager en duo parent ou grand-parent enfant (de 6 à 12 ans)2 Séances de 45 mn 2 groupes de 5 duos Org. association Eau Doux Soins
Rue Charles-Devendeville Centre Aquatique Argona Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 61 22 06 71 eaudouxsoins@gmail.com
English :
Two great times to reconnect and share a special moment: in the water, pool relaxation and out of the water (massage or sleep ritual). Choose your group: Group 1: Parent/Child Massage + Pool Relaxation Group 2: Pool Relaxation + Sleep Ritual Activity to be shared by parent or grandparent/child duos (6 to 12 years old)2 Sessions of 45 mn 2 groups of 5 duos Org. association Eau Doux Soins
