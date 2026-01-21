Atelier parent-enfant Isis studio Saint-Pourçain-sur-Sioule

Atelier parent-enfant

Isis studio 12 Rue Faubourg Paluet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 35 EUR

Formule duo

Date et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Moment de partage et de complicité pour bouger, respirer et créer ensemble ! Atelier mêlant yoga, sophrologie, respiration, relaxation et activité créative. Animé par Rachel Barzic, professeure de yoga et sophrologue.

Isis studio 12 Rue Faubourg Paluet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 60 24 46

English :

A moment of sharing and complicity to move, breathe and create together! A workshop combining yoga, sophrology, breathing, relaxation and creative activity. Led by Rachel Barzic, yoga teacher and sophrologist.

