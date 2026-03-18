Atelier parent-enfant: Se retrouver autrement Accueil périscolaire Saint-Caprais-de-Bordeaux

Atelier parent-enfant: Se retrouver autrement

Accueil périscolaire 2B Avenue Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre de la thématique parentalité du projet social du territoire, le Service Jeunesse PE2M en partenariat avec le CCAS de Saint Caprais de Bordeaux, organise à nouveau, un RDV parents et adolescents. Le vendredi 27 mars à partir de 19h30 au centre de loisirs intercommunal. Animés par Marlène Haidopoulo, infirmière praticienne en massage ayurvédique. Ces ateliers sont gratuits. En raison du nombre de places limité, vous êtes invités à vous inscrire, ensemble ou séparément. .

Accueil périscolaire 2B Avenue Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 52 92 92 p.lalyman@cdc-portesentredeuxmers.fr

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English : Atelier parent-enfant: Se retrouver autrement

L’événement Atelier parent-enfant: Se retrouver autrement Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Entre-deux-Mers