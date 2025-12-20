Atelier parent-enfant, Sous les fleurs, Tache Papier Dijon

Atelier parent-enfant, Sous les fleurs

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 10:45:00

2026-02-10

Plongeons dans l’univers poétique de Matthieu Louvrier avec une lecture animée, spécialement pensée pour les tout-petits. À partir de l’album Qui se cache sous les fleurs ? , les enfants sont invité·es à observer, écouter, toucher, imaginer…

Puis, partons à la découverte de l’exposition avec un petit parcours sensoriel inspiré des formes et couleurs de l’artiste. Un moment tout en douceur pour éveiller la curiosité, partager une histoire, et explorer en famille le monde caché sous les fleurs.

Atelier en binôme parent-enfant, accessible dès 10 mois. .

