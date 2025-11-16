Atelier parent / enfant théâtre d’ombre La Pimenterie Saint-Point
Atelier parent / enfant théâtre d’ombre La Pimenterie Saint-Point dimanche 16 novembre 2025.
Atelier parent / enfant théâtre d’ombre
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 11:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Animé par Claire Dumoulin, à partir de 5 ans .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Atelier parent / enfant théâtre d’ombre
German : Atelier parent / enfant théâtre d’ombre
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier parent / enfant théâtre d’ombre Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)