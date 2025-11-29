ATELIER PARENT-ENFANT Tout et son contraire Le Grand Nord Mayenne
ATELIER PARENT-ENFANT Tout et son contraire Le Grand Nord Mayenne samedi 29 novembre 2025.
ATELIER PARENT-ENFANT Tout et son contraire
Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2025-11-29 10:15:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Un temps de partage et de plaisir à 2 où le binôme parent-enfant est amené à vire une expérience artistique en tout complicité.
L’atelier fonctionne par thème ( Tout et son contraire ), développé sur 2 séances consécutives.
Prochain atelier samedi 6 décembre
Inscriptions 02 43 11 19 73
(règlement à transmettre dès l’inscription 10€/duo)
Le Grand Nord 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73
English :
A time of sharing and pleasure for 2, where the parent-child pair is invited to share an artistic experience in complete complicity.
German :
Eine Zeit des Teilens und des Vergnügens zu zweit, in der das Eltern-Kind-Gespann eine künstlerische Erfahrung in aller Komplizenschaft machen soll.
Italiano :
Un momento di condivisione e piacere per 2, in cui la coppia genitore-bambino è invitata a condividere un’esperienza artistica in completa complicità.
Espanol :
Un momento para compartir y disfrutar a 2, en el que se invita a la pareja padre-hijo a compartir una experiencia artística en total complicidad.
