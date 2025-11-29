ATELIER PARENT-ENFANT TOUT ET SON CONTRAIRE Mayenne
Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29 10:15:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Ces ateliers sont un temps de partage et de plaisir à deux, où le binôme peut vivre une expérience artistique en toute complicité.
L’atelier fonctionne par thème ( Tout et son contraire ), développé sur 2 séances consécutives.
Prochain atelier samedi 6 décembre
10€ par duo l Inscription obligatoire au 02 43 11 19 73 (règlement à transmettre dès l’inscription) .
Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr
English :
These workshops are a time of sharing and pleasure for two, where the pair can enjoy an artistic experience in complete complicity.
German :
Diese Workshops sind eine Zeit des Austauschs und des Vergnügens zu zweit, in der das Paar eine künstlerische Erfahrung in völliger Komplizenschaft machen kann.
Italiano :
Questi laboratori sono un momento in cui due persone possono condividere e godere di un’esperienza artistica insieme.
Espanol :
Estos talleres son un momento para que dos personas compartan y disfruten juntas de una experiencia artística.
