Atelier parent-enfant Vision board Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Atelier parent-enfant Vision board

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

2026-01-28

Venez vivre en famille un petit voyage à travers le monde merveilleux des émotions pour apprendre à connaître leurs forces. La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose un atelier convivial et ludique à partager en famille !

Le jeu apporte tellement dans la relation parents-enfants ! A tous les âges… L’enfant joue comme il respire, c’est le travail de toute sa vie d’enfant ! A travers le jeu, il grandit, construit son identité et son rapport au monde et aux autres. Venez expérimenter en famille la joie d’un atelier chaleureux, musical et ludique pour prendre conscience de tout ce que le jeu peut apporter à votre parentalité et à votre équilibre familial !

3 bonnes raisons de participer à cet atelier

participer à un atelier en dehors de la maison

partager un moment avec d’autres familles

découvrir des ateliers originaux !

Pratique

atelier limité à 10 participants (5 duos)

places limitées, réservations obligatoires

plus d’infos auprès de la maison citoyenne

animé par Corinne Prézélus, consultante parentalité

Maison Citoyenne 47 rue de l'Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 46 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Join the whole family on a journey through the wonderful world of emotions, and learn about their strengths. The Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne offers a fun and friendly workshop for the whole family!

