Atelier parentalité 6-12 ans Rue du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans
Tarif : – –
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Atelier parentalité autour du spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature
Rencontre d’1 h 30 adulte uniquement
Exposition participative par la Compagnie Donc Y Chocs
Venez explorer les coulisses du spectacle qui sera proposé le vendredi 27 février en visitant l’exposition miniature consacrée à TOM. Une fiction se dessine, des maux et des secrets.
En résonnance avec le spectacle que vous pourrez partager en famille, nous vous invitons à ÉCHANGER à nos côtés autour de différentes thématiques en s’appuyant sur la fiction gestion des émotions, vivre ensemble, communication entre enfants, posture face à un enfant agressé ou agresseur, relation intrafamiliale, injonctions parentales…
L’adulte peut être le parent ou un autre membre de la famille. .
Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 contact@cc-montesquieu.fr
