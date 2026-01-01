Atelier parentalité 6-12 ans Rue du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans

Atelier parentalité 6-12 ans

Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Atelier parentalité autour du spectacle TOM Théâtre de l’Opprimé Miniature

Rencontre d’1 h 30 adulte uniquement

Exposition participative par la Compagnie Donc Y Chocs

Venez explorer les coulisses du spectacle qui sera proposé le vendredi 27 février en visitant l’exposition miniature consacrée à TOM. Une fiction se dessine, des maux et des secrets.

En résonnance avec le spectacle que vous pourrez partager en famille, nous vous invitons à ÉCHANGER à nos côtés autour de différentes thématiques en s’appuyant sur la fiction gestion des émotions, vivre ensemble, communication entre enfants, posture face à un enfant agressé ou agresseur, relation intrafamiliale, injonctions parentales…

L’adulte peut être le parent ou un autre membre de la famille. .

Rue du Lavoir Espace culturel du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20 contact@cc-montesquieu.fr

