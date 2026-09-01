Atelier parentalité – Biblio’fil Rue des arts Mésanger

Informations pratiques

Mésanger

Atelier parentalité – Biblio’fil

Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

« Et si nous n’étions pas des parents parfaits ? », Ce n’est pas toujours facile d’être parents de nos jours. Nous pouvons ressentir des injonctions contradictoires entre la société actuelle et nos propres parents. Peut-être avons-nous besoin ou possédons nous déjà quelques outils pour nous soutenir?

Sur inscription. .

Rue des arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

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English :

« What if we aren’t perfect parents? » It’s not always easy to be a parent these days. We may feel torn between the expectations of today’s society and those of our own parents. Maybe we need—or perhaps already have—some tools to help us?

L’événement Atelier parentalité – Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis