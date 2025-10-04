Atelier parentalité Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Atelier parentalité Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 4 octobre 2025.

Dès tout petit et en grandissant, l’enfant exprime différents types de peurs que les parents ne comprennent pas toujours. Que signifient ces peurs ? Est-ce normal à son âge ? Comment y répondre pour l’apaiser et lui donner des outils pour mieux les vivre ?

Venez échanger avec d’autres parents et une accompagnante parentale pour mieux comprendre ce que ressent votre enfant et vivre ces épisodes plus sereinement.

Cette rencontre-atelier proposée par L’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-Francedans le cadre des Parents Parisiens, sera animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Places limitées, inscription obligatoire à partir du 4 septembre.

Comment accompagner son enfant à mieux vivre ses peurs et à les dépasser ?

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun