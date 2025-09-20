Atelier parentalité co-construction Rue Jules Theulier Thiviers
Atelier parentalité co-construction Rue Jules Theulier Thiviers samedi 20 septembre 2025.
Atelier parentalité co-construction
Rue Jules Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Atelier animé Audrey de Créa Ludo
Sur inscription
Rue Jules Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
English : Atelier parentalité co-construction
Workshop led by Audrey from Créa Ludo
Registration required
German : Atelier parentalité co-construction
Workshop unter der Leitung von Audrey von Créa Ludo
Nach Anmeldung
Italiano :
Laboratorio condotto da Audrey di Créa Ludo
Registrazione obbligatoria
Espanol : Atelier parentalité co-construction
Taller dirigido por Audrey de Créa Ludo
Inscripción obligatoria
L’événement Atelier parentalité co-construction Thiviers a été mis à jour le 2025-09-05 par Isle-Auvézère