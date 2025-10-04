Atelier parentalité : « Comment accompagner son enfant à mieux vivre ses peurs et à les dépasser ? » Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Atelier parentalité : « Comment accompagner son enfant à mieux vivre ses peurs et à les dépasser ? » Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Nombre de places limité, inscription obligatoire à partir du 4 septembre.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Dès tout petit et en grandissant, l’enfant exprime différents types de peurs que les parents ne comprennent pas toujours. Que signifient ces peurs ? Est-ce normal à son âge ? Comment y répondre pour l’apaiser et lui donner des outils pour mieux les vivre ? Venez échanger avec d’autres parents et une accompagnante parentale pour mieux comprendre ce que ressent votre enfant et vivre ces épisodes plus sereinement.

Cette rencontre-atelier proposée par L’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-Francedans le cadre des Parents Parisiens, sera animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 Rue Mouffetard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 33143379654 Collections adultes, jeunesse, discothèque, romans policiers. Métro 7 / Bus 47 – Place Monge (Paris).

Fabrissa Delaville (bibliothèque Mohammed Arkoun)