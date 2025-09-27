Atelier Parentalité et Numérique Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Atelier Parentalité et Numérique

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

La Médiathèque Philipe Labeyrie vous propose un atelier sur la « Parentalité et Numérique », le 27 Septembre 2025, de 10h à 12h.

Avec l’association Destination Multimédia Sud Ouest répond à vos questions et vous apporte quelques clés pour mieux vous accompagner vos pré-ados et ados dans les usages du digital.

Rendez-vous à la Salle heure du conte | pour adultes, sur inscription auprès de la médiathèque de Mont-de-Marsan. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

